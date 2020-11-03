Aydın’ın eğitimine eTwinning’den 509 kalite etiketi

Ülke genelinde yaşanan Korona virüs salgını ve İzmir’deki deprem felaketi moralleri yerle bir ederken, Aydın’da eğitimcilerin hazırladığı projelerle uluslararası alanda gelen başarı moral oldu. Aydın eğitimine eTwinnning’den 509 kalite etiketi verildi. Kazanılan bu başarı ile Aydın bir rekora imza atmış oldu.

Aydın’da 2020 yılında 322 öğretmen öğrencileriyle hazırladığı 332 proje ile 315 Ulusal, 134 Avrupa olmak üzere toplam 509 Kalite Etiketi ile önceki yıllara göre başarı oranını yüzde 420 arttırarak rekora imza attı.

2005 yılında Avrupa’da kurulan ve Türkiye’nin 2009 yılında dahil olduğu öğrenci merkezli etkinliklerle akademik ve sosyal başarının arttırılmasını hedefleyen bir platform olan eTwinning’in etiketlerini önemsediklerini belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ekibine başarısından dolayı kutladı.

Ulusal ve Avrupa standartlarına ulaşan projelere her yıl ‘Avrupa Kalite Etiketi’ verildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, “Başarının simgesi olan bu etiketler öğretmen ve öğrencilerin çalışma gayretlerini güçlendirmekte ve ilgili okulun Avrupa'daki okullar ile işbirliği çalışmasında kalitesini teyit etmektedir. Bu bağlamda ülkemiz 2020 yılında “Avrupa Kalite Etiketleri”nin yüzde 52’sini alarak Avrupa’daki 44 ülke içerisinden 1’inci sırada yer almıştır” dedi.

Aydın’ın 2018 yılında 42 kalite etiketi ile 28. sırada iken, göreve geldiği 2019 yılında 98’e ulaştığını belirten Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, “Geçen yıl ilimiz Aydın, 98 kalite etiketi ile Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi 9. sıraya yükselmiştir. 2020 yılında ise eTwinning projeleri yapan 322 öğretmenimiz; 332 proje ile 315 Ulusal, 134 Avrupa olmak üzere toplam 509 Kalite Etiketi ile önceki yıllara göre başarı oranını yüzde 420 arttırarak rekor kırmış ve 7. sıraya yerleşmiştir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş açıklamasının devamında “2019 yılında Koçarlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Turgut Aydın’ın eTwinning platformunda hazırladığı ‘My Digital Classroom’ adlı proje Türkiye’de 1’inci olarak; 44 ülkeden 600 kişinin katıldığı, Türkiye’den 24 kişinin davet edildiği, ‘eTwinning Avrupa Yıllık Konferansı’nda ilimizi başarı ile temsil etmiştir. Aydın’ımızın bu başarılı sonuçlara ulaşmasında emeği geçen Aydın eTwinning ekibine, yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diyerek çalışmaları yakından takip ettiğini ve bu çalışmaların devam etmesi için tüm imkanları bundan sonra da seferber edeceklerini söyledi.

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