Aydın’da işlem yapılan 92 şüpheliden 3’ü tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 85 olayda haklarında işlem yapılan 92 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, “Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 26 Ekim01 Kasım 2020 tarihleri arasında 85 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 92 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 3 gram Kubar Esrar, 323,53 gram Esrar, 478,25 gram Metamfetamin, 3 adet Sentetik Ecza, 9,70 gram Sentetik Kannabinoid ve 1,26 gram Toz Esrar ele geçirildi.

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