Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı



Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 2 gün sonra birbirlerine sarılmış olarak cansız bedenleri bulunan Mert Küçükyumuk (32), eşi Eda Küçükyumuk (30) ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, memleketleri Aydın'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2´nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.

CENAZELERİ 52 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

52 saat sonra enkaz altından çıkartılan Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri bugün memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesine götürüldü. Cenazeler, Mert Küçükyumuk'un baba evine geldiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeler, helallik alındıktan sonra öğlen Bey Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Mert Küçükyumuk'un babası Aydın Küçükyumuk, annesi Seher Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'ın babası Abdurahman Savran ve annesi Seher Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusuna yan yana konulan tabutlara sarılan yakınları gözyaşı döktü. Mert Küçükyumuk'ın babası Aydın Küçükyumuk ayakta durmakta güçlük çekti. Mert Küçükyumuk'un tabutunun üstüne taraftarı olduğu Galatasaray atkısı serildi. Ardından Küçükyumuk ailesinin fertleri için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Mert Küçükyumuk'un cenazesi Kemer Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Eda Küçükyumuk ve oğlu Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri ise toprağa verilmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-11-03 16:32:37



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