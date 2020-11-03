Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı

DHA

Depremde yaşamını yitiren 3 kişilik Küçükyumuk ailesi, son yolculuklarına uğurlandı


Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)İZMİR'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 2 gün sonra birbirlerine sarılmış olarak cansız bedenleri bulunan Mert Küçükyumuk (32), eşi Eda Küçükyumuk (30) ve 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk, memleketleri Aydın'da düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkıldı. Yıkılan binalardan biri de 7 katlı, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının 2´nci gününde ekipler, 3 kişilik Küçükyumuk ailesinin cansız bedenlerine ulaştı.
CENAZELERİ 52 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI
52 saat sonra enkaz altından çıkartılan Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri bugün memleketleri olan Aydın'ın Efeler ilçesine götürüldü. Cenazeler, Mert Küçükyumuk'un baba evine geldiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeler, helallik alındıktan sonra öğlen Bey Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Mert Küçükyumuk'un babası Aydın Küçükyumuk, annesi Seher Küçükyumuk, Eda Küçükyumuk'ın babası Abdurahman Savran ve annesi Seher Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cami avlusuna yan yana konulan tabutlara sarılan yakınları gözyaşı döktü. Mert Küçükyumuk'ın babası Aydın Küçükyumuk ayakta durmakta güçlük çekti. Mert Küçükyumuk'un tabutunun üstüne taraftarı olduğu Galatasaray atkısı serildi. Ardından Küçükyumuk ailesinin fertleri için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Mert Küçükyumuk'un cenazesi Kemer Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi. Eda Küçükyumuk ve oğlu Ateş Küçükyumuk'un cenazeleri ise toprağa verilmek üzere İzmir'in Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığı'na gönderildi. 
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-11-03 16:32:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası’ndaki pazar yerleri korona virüse karşı tam korumalı hale getirildi
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki pazar yerleri korona virüse karşı tam ...
Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine alındı Şüpheli çantanın imhası için Aydın’dan ekipler yola çıktı
YEREL HABERLER Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine ...
ADÜ, TÜBİTAK’tan en çok proje desteği alan üniversiteler arasına girdi
YEREL HABERLER ADÜ, TÜBİTAK’tan en çok proje desteği alan ...
Koçarlı Belediyesi yeni hizmet ve emniyet binası yapım ihalesi gerçekleştirildi Belediye Başkanı Kaplan; “Milletimize en iyi şekilde hizmet verecek olmanın gururu içerisindeyiz”
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi yeni hizmet ve emniyet binası ...
ADÜ’de üniversite sanayi işbirliği kapsamında protokol imzalandı
YEREL HABERLER ADÜ’de üniversite sanayi işbirliği kapsamında ...
Aydın’da işlem yapılan 92 şüpheliden 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da işlem yapılan 92 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Bayramı” temalı yarışmasında 90 tablet armağan edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Bayramı” temalı ...
Küçükyumuk ailesi, gözyaşları arasında uğurlandı
YEREL HABERLER Küçükyumuk ailesi, gözyaşları arasında uğurlandı
Aydın’ın eğitimine eTwinning’den 509 kalite etiketi
YEREL HABERLER Aydın’ın eğitimine eTwinning’den 509 kalite etiketi
Başkan Günel depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Başkan Günel depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Aydın Polisi bu defa mağdur keçi için seferber oldu Bakımları yapılan keçi, ekip otosu ile ÇMKB’ye teslim edildi
YEREL HABERLER Aydın Polisi bu defa mağdur keçi için seferber ...
Eski başkan kulüp doktoru oldu
YEREL HABERLER Eski başkan kulüp doktoru oldu
Kuşadası’nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara destek sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara ...
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “Her şeyin başı Tek Sağlık”
YEREL HABERLER Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “Her ...
Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Elbir; AK parti iktidarının 18. yılını kutladı
Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ekiplerine maske desteği
YEREL HABERLER Karacasu Kaymakamlığı'ndan depremzedelere ve kurtarma ...
ADÜ öğretim üyesinin yeni kitabı yayınlandı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyesinin yeni kitabı yayınlandı
Didimli balıkçılar, Balıkçılar Çarşısı’nı tercih etti
YEREL HABERLER Didimli balıkçılar, Balıkçılar Çarşısı’nı tercih etti
Başkan Günel, emekliye ayrılan çalışanlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Günel, emekliye ayrılan çalışanlar ile bir ...
Aydın Valiliği Yeni Görünümüne Kavuştu
YEREL HABERLER Aydın Valiliği Yeni Görünümüne Kavuştu
Zincirleme kaza, trafiği kilitledi
YEREL HABERLER Zincirleme kaza, trafiği kilitledi
Depremin ardından Kuşadası'nda ev tercihleri değişti
YEREL HABERLER Depremin ardından Kuşadası'nda ev tercihleri değişti
Yedikleri mantarlardan zehirlenip, hastanelik oldular
YEREL HABERLER Yedikleri mantarlardan zehirlenip, hastanelik oldular
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek annesine el salladı
YEREL HABERLER Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Aydınlı Elif Bebek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X