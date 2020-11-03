Aydın'daki devlet hastanesinin poliklinik bölümü risk nedeniyle kapatıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)İZMİR´de yaşanan depremin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümü oluşan risk nedeniyle kapatıldı.
İzmir´in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, Ege Bölgesi'nin birçok ilinde hissedilirken, Aydın´da da paniğe neden oldu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, deprem dolayısıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik bölümünün kapatıldığını açıkladı. Vali Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası, deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine devam edilecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2020-11-03 23:30:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.