Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı

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Aydın’da bulunan Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının kullanıma kapatıldığı açıklaması yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Tedbir amaçlı olarak kapatıldığı açıklanan idari binanın 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren hizmet veremeyeceği belirtildi. Hizmetlerin aksatılmayacağı ve Başhekimlik tarafından koordine edilen kısımlarda devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.

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