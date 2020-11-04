Aydın´da 4.0 büyüklüğünde deprem

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AYDIN, (DHA)AYDIN Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe yarattı.

Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın´ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hissedildiği bölgelerde tedirginlik yarattı. DHA-Genel Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)-

2020-11-04 06:30:40



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