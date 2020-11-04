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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediye Meclisi kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri ağırladı

İHA

Kuşadası Belediye Meclisi kurtarma çalışmalarına katılan ekipleri ağırladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen depremin ardından afet bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kuşadası temsilcileriyle bir araya geldi. AKUT’un yürüttüğü çalışmaların takipçisi ve destekçisi olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadalılar olarak sizlere minnettarız. Her zaman tüm gücümüzle yanınızda olacağız” dedi.
Ege Denizi’nde geçtiğimiz Cuma günü yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında 22 personel ve 1 arama kurtarma köpeğiyle afet bölgesine intikal eden AKUT Kuşadası ekibinin temsilcileri, Kuşadası Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. İzmir’in Bayraklı ilçesindeki enkazlardan 9 kişinin yanı sıra 4 hayvanı kurtaran ekibi Kuşadası Belediye Meclisi alkışlarla karşıladı.
"Enkazdan 13 can kurtardık"
Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili olarak Kuşadası Belediye Meclisi’ne bilgi veren AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu depremin ardından İzmir’e ulaşan 2’nci ekip olduklarına dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi ve Başkanımız Ömer Günel, desteğini hiçbir zaman bizden esirgemedi. Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından da bu desteği hissettik. Aramakurtarma çalışmalarında kullandığımız jeneratörlerimiz için 100 litre yakıtla birlikte yiyecek ve içecek ihtiyacımız Kuşadası Belediyesi tarafından karşılandı. Depremin hemen ardından İzmir’e gitmek için yola çıktık, fakat Tütüncüler Kavşağı mevkiinde trafiğe takıldık. Başkanımız Ömer Günel’in gönderdiği motorlu zabıta ekibi sayesinde İzmir’e hızlı bir şekilde ulaşabildik. Deprem bölgesindeki enkazlardan 9 kişi ile 4 hayvanı kurtardık. Arkadaşlarımız hala bölgedeler. AKUT Kuşadası olarak güvenli bir idari bina ve depo alanına ihtiyacımız var. Kuşadası Belediyesi’nden bunun desteğini de talep ediyoruz” diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından AKUT Kuşadası’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek “Bütün Kuşadası halkı adına sizlere çok teşekkür ederim. AKUT bizim hep yakından takip ettiğimiz ve desteklediğimiz bir sivil toplum örgütü. Bugüne kadar elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Bundan sonrasında da sizlerden desteğimizi asla esirgemeyeceğiz. Tütüncüler Kavşağı’ndaki trafik sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AKUT Kuşadası’nın hızlı aksiyon alabilecek, çevre yoluna yakın bir alana taşınması lazım. Deponuz ile diğer çalışma alanlarınızın tek çatı altında birleşmesinde fayda var. Zaten şu anda bulunduğunuz Madam Rose’un evi diye bilinen bina sizler için çok küçük. O binayı hanımefendinin ismi ve anılarına layık bir müze yapma niyetindeyiz. Hepinize çabalarınız için yeniden çok teşekkür ederim. Her zaman tüm gücümüzle yanınızda olacağız” dedi.
"Kahraman Köpek Bob’un adı parka verildi"
Kuşadası Belediye Meclisi, Kadıkalesi Mahallesi’ndeki köpek eğitim parkuruna, 6.9’luk depremin ardından kurtarma çalışmalarında büyük rol oynayan AKUT Kuşadası’nın K9 arama köpeği Bob’un isminin verilmesine karar verdi. Kahraman köpek Bob, Bayraklı’daki Yılmaz Erberk Apartmanı enkazından depremden 29 saat sonra bir kedinin kurtarılmasına yardımcı olmuştu. ‘Bob’un bir noktadan koku alması üzerine enkazı kazan ekip, kurtarılan kediye “Umut” ismini vermişti.

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