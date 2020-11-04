Depremde hayatını kaybeden nine ve torunu Nazilli’de toprağa verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, depremde hayatını kaybeden nine ve torunu için gözyaşları sel oldu. Diş polikliniğine anneannesiyle birlikte gelen 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan’ın enkazdan çıkarılan cenazeleri memleketleri Nazilli’de yan yana toprağa verildi.

Nazilli Şehirlerarası Otogarı yanındaki Garaj Camiinde ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı tarafından kıldırılan cenaze namazına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında acılı baba Sabri ve anne Özlem Karael cenazede güçlükle ayakta durabildi. Müftü Bayrakçı’nın helallik istemesinin ardından kılınan namazlardan sonra cenazeler gözyaşları altında cenaze aracına alınarak Eğriboyun Aile Mezarlığına defnedildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.51’de meydana gelen 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğine tedavi amaçlı gelen anneanne Belgin Özcan ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael deprem sonrası enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5. günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan’dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmış, bugün ise defin için amca ve ailenin isteği üzerine Nazilli’ye getirilmişti.

Mehmet Baran’ın amcası Ramazan Karael, yaptığı açıklamada anneannesinin torununu çok sevdiğini ifade ederek, “Anneannesi Kuşadası’nda yaşıyor. Torununu sevmek için İzmir’e gitmişti. Bir hafta kalmış ve torununun diş tedavisi için Rızabey Apartmanı altındaki diş kliniğinde deprem günü saat 15.00’de randevu almışlar. Randevuya erken gidince depreme yakalanmışlar. Depremi ve olayı haber alınca 4 gün boyunca enkazın önünde bekledik ama acı haberleri geldi. Başımız sağolsun” dedi.

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