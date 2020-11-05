Başhekim Alkaya’dan Nesrin Teyze’ye teşekkür plaketi Korana virüse karşı sağlıkçıları ve Çine halkını korumak için hastanede yeni bir birim kurdurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde etkisi daha artan Korona virüse karşı anlamlı mücadelelerden biri Çine’de yaşayan 70 yaşındaki Nesrin Pazar’dan geldi. Sağlıkçıların daha güvenli ortamda çalışması ve bulaş riskinin azaltılması için Çine Devlet Hastanesi bahçesine Covid tanı ve takip birimi kurulması için bağış yapan Nesrin Pazar’a Başhekim Hüseyin Zafer Alkaya tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

Çine’de yaşayan 70 yaşındaki Nesrin Pazar isimli vatandaş, televizyonda izleyip gazetelerde okuduğu Korona virüs haberleri üzerine ölmüş yakınlarına hayır olması için ilginç bir yönteme başvurdu. Annesinin gıyabında hayra vesile olacak bir bağış yapmak için Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Zafer Alkaya’nın yanına giden yaşlı teyze dünyayı etkisi altına alan ve insanları tedirgin eden Korana virüsle daha iyi mücadele edilmesi için Hastane Bahçesi’ne kurulan Covid Tanı ve Takip Ünitesi biriminin giderlerini bağışladı.

Acil Servis önüne kurulan 3 odalı prefabrik ünite sayesinde Covid19 şüpheli hastaların diğer hastalara temas etmeden hastane dışında muayene, kayıt, tetkik ve gözlemleri yapılmaya başlandı.

Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, bağıcı Nesrin Pazar’ı hastaneye davet edip kurulan yeni birimi gezdirerek sağlık çalışanları ve hizmet alan vatandaşlar adına plaketle teşekkür etti. Nesrin teyzenin duyarlı davranışının sağlık çalışanlarına da moral olduğunu belirten Başhekim Hüseyin Zafer Alkaya “Ülkemizin pandemiyle ciddi bir sınav verdiği bu dönemde hem hasta, hem de çalışan sağlığına ciddi katkıda bulunacak bu anlamlı bağış için kurumumuz ve çalışanlarımız adına Nesrin teyzemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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