Bugün akşam saatlerinden itibaren Güney ve Kuzey Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Ege Denizi’nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; bugün (Perşembe) akşam saatlerinde Güney Ege’nin kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Güney Ege’nin kuzeyinde Cumartesi günü (07.11.2020) sabah saatlerine kadar, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise Pazar günü (08.11.2020) sabah saatlerine kadar devam edeceği beklenmektedir” denildi.

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