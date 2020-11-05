İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

İHA

İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

Cuma günü meydana gelen depremin ardından İzmir’de gece gündüz çalışan AFAD üyeleri Kuşadası’nda misafir ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Seferihisar açıklarında geçtiğimiz günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından olay yerine hemen intikal ederek gece gündüz dinlenmeden her taşın altına bakarak bir can daha fazla kurtarmak için fedakarca arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa AFAD üyesi 45 kişi ile Erzurum AFAD üyesi 25 kişi olmak üzere toplam 70 AFAD üyesi Kuşadası’nda misafir ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasındaki gece gündüz ve aralıksız çalışmaları sonucu önemli başarılara imza atan AFAD üyelerinin 1 hafta boyunca Kuşadası’nda Comfort Ada Clas Otel’de konaklayacağı açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma 25 kamerayı 300 saat izledi, 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Jandarma 25 kamerayı 300 saat izledi, 2 hırsızlık ...
Kuşadası'nda balık çeşidi bol, fiyatlar yüksek
YEREL HABERLER Kuşadası'nda balık çeşidi bol, fiyatlar yüksek
TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın’da ayın şoförünü ödüllendirdi
YEREL HABERLER TŞOF Başkanı Apaydın, Aydın’da ayın şoförünü ...
Başkan Atay depremin karamanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay depremin karamanlarını ağırladı
6 yeri soyan hırsız kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER 6 yeri soyan hırsız kıskıvrak yakalandı
Sosyal medyadan helallik isteyen emekli imam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sosyal medyadan helallik isteyen emekli imam hayatını ...
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor
Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 3.4 büyüklüğünde deprem
JASAT Aydın’da 15 hırsızlık olayını çözdü
YEREL HABERLER JASAT Aydın’da 15 hırsızlık olayını çözdü
Kuşadası’da depremzedelere destek sürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’da depremzedelere destek sürüyor
Kuşadası’nda bağ evinde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bağ evinde şüpheli ölüm
Aydın’daki yangında bir ev zarar gördü
YEREL HABERLER Aydın’daki yangında bir ev zarar gördü
Başkan Atay lokma hayrına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atay lokma hayrına katıldı
Nazilli’den yola çıkan yardımlar İzmir’e ulaştı
YEREL HABERLER Nazilli’den yola çıkan yardımlar İzmir’e ulaştı
Aydın BŞB Personeli Norban son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydın BŞB Personeli Norban son yolculuğuna uğurlandı
Nysa Antik Kenti’nde, 2 bin yıl sonra satranç oynandı
YEREL HABERLER Nysa Antik Kenti’nde, 2 bin yıl sonra satranç oynandı
Ormanda uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ormanda uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı
ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir ilk 41 yaşındaki kanser hastası kadına hipertermik kemoterapi operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir ilk 41 ...
Nazilli Belediyespor'da forma kampanyası
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da forma kampanyası
Söke’de 20 acil toplanma alanı bulunuyor
YEREL HABERLER Söke’de 20 acil toplanma alanı bulunuyor
Başkan Sağel; "Zeytinyağında prim 2,50 TL olmalı"
YEREL HABERLER Başkan Sağel; "Zeytinyağında prim 2,50 TL olmalı"
Kazada yaralanan oğlunu hastanede ziyaret ederken kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Kazada yaralanan oğlunu hastanede ziyaret ederken ...
Buharkent'te Kovid-19 ve asayiş denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Buharkent'te Kovid-19 ve asayiş denetimi yapıldı
Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X