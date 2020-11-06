İncir sezonu bitince, şimdi de zeytine dadandılar

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Aydın’ın Germencik ilçesinden bir bahçeden 2 çuval zeytin çalan hırsızlar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın’da incir sezonunun bitmesinin ardından, zeytin sezonu başladı. Zeytin sezonunun başlaması ile hırsızlık olayları da görülmeye başlandı. Alınan tüm önlemlere rağmen zeytin hırsızları iş başı yapmaya başladı. Germencik’te bir bahçeden 2 çuval zeytin çalan iki hırsız Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bahçeden yaklaşık 220 kilogram zeytin çalan S.G ve S.T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan zeytinler sahibine teslim edildi.

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