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CHP İl Başkanı için kayıp ilanı Eski başkan, yeni başkan için kayıp ilanı verdi

İHA

CHP İl Başkanı için kayıp ilanı Eski başkan, yeni başkan için kayıp ilanı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Teşkilatı’nın önde gelen isimlerinden ve aynı zamanda eski il başkanlarından Barkan Kalınomuz, mevcut il başkanı için sosyal medya hesabından ‘Kayıp ilanı’ verdi. Uzun süredir ortalıkta görünmediği, telefonlara bakmadığı ve mesajlara da cevap vermediği ileri sürülen CHP İl Başkanı Ali Çankır için verilen bu kayıp ilanının altına bazı partililer ilginç yorumlarda bulundular.
CHP’nin eski İl Başkanlarından Barkan Kalınomuz tarafından verilen Kayıp ilanında “45 yaşlarında,170 boylarında, esmer, tıknaz, 85 kilo civarında siyah gözlü, az yakışıklı CHP Aydın İl Başkanı aranıyor. Görenlerin insaniyet namına CHP Genel Merkezi'ne bildirmeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verip altına da CHP Genel Merkezinin 0312 2074020 nolu telefonunu paylaştı. Paylaşılan telefon numarasının ise Oğuz Kaan Salcı’nın partideki makamına çıktığı görüldü.
Öte yandan partinin ileri gelen bazı isimlerinin de yorum yaptığı kayıp ilanında CHP İl Başkanı Ali Çankır, partiyi parçalayıp küçültmekle suçlanırken, bazıları ise Çankır’ın yapayalnız kaldığını ileri sürdü.
Kendisi için verilen kayıp ilanını gördüğünü belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ise, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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