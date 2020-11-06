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Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak Sultanlar galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor

İHA

Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak Sultanlar galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi’nde yarın deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.
Sultanlar Ligi’nde son dört haftada aldığı seri galibiyetler ile üst sıralara tırmanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yarın karşılaşacağı Türk Hava Yolları karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Son dört haftada PTT’yi 31, Çan Gençlik Kale Spor’u 30, Karayolları’nı 32, Sarıyer’i 31 mağlup ederek seri yakalayan Aydın’ın Sultanları yarın deplasmanda karşılaşacağı THY’nı da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.
Yarın oynanacak olan THYAydın Büyükşehir Belediyesi voleybol karşılaşması İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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