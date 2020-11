Depremin neden olduğu tsunamide zarar gören tekneler, Kuşadası'na getirildi

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)İZMİR'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden sonra oluşan tsunamide Sığacık marinada zarar gören tekneler, Kuşadası'na getirildi. 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki toplam 50 tekne, buradaki özel bir marinada bakıma alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim Cuma günü saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak kayda geçen sarsıntıda 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi de yaralandı. Deprem nedeniyle Seferihisar'da deniz taştı, küçük çaplı tsunami oluştu. Taşan deniz suyu ilçenin cadde ve sokaklarını doldurdu. Tsunami nedeniyle Sığacık'taki marinada büyük çaplı hasar oluştu. 22 tekne battı, 43 tekne ise karaya oturdu. Marinanın A, B ve C pontonlarının tamamı ile D pontonunun yarısı tamamen koptu. Depremin ardından İzmir'e destek olmak için seferber olan Kuşadası, Sığacık'taki tekne sahiplerini de unutmadı. 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki toplam 50 tekne Kuşadası'ndaki özel bir marinada bakıma alındı.

'GARİPLİK OLDUĞUNU ANLADIM'

Deprem anında teknesiyle denizde tura çıktığını belirten yelken eğitmeni Erdinç Yaşlı (62), "Hava güzel olduğu için deniz durgundu. Ama 1-2 dakika sonra dalgaların teknenin sağ ve sol yanına şiddetli bir biçimde vurmaya başladığını hissettim. O anda bir gariplik olduğunu anladım. Hemen telefonla arkadaşlarımı arayıp ne olduğunu sordum. İzmir'de deprem meydana geldiğini öğrendikten sonra hızlıca Sığacık'a döndüm. Ancak marinaya yaklaştığım esnada girişin teknelerle kapandığını görünce rotamı Kuşadası'na doğru çevirdim" dedi.

'BİR AY BURADA KALACAĞIM'

Depreme sokakta yakalandığını ifade eden Bülent Satır ise, "Depremde ailemin güvenliğinden emin olduktan sonra Sığacık'a giderek teknemin durumunu kontrol ettim. Teknemin sadece üst kısımlarında maddi hasar olduğunu gördüm. Ardından Kuşadası'ndaki marinanın bize her konuda yardımcı olacağını öğrenince 1-2 gün bekleyip teknemle Kuşadası'ndaki marinaya geldim. Burada teknemle 1 ay boyunca kalacağım" diye konuştu.

'KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK'

Marina Müdürü Hakan Tellioğlu da, "İzmir'deki deprem hepimizi derinden üzdü. Depremden hemen sonra Sığacık'taki marinanın yönetimiyle temasa geçip kendilerine yardım talebimizi ilettik. Şu an burada 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki 50 tekneyi 1 ay boyunca misafir edeceğiz. Kapımız Sığacık'taki bütün tekne sahiplerine sonuna kadar açık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

