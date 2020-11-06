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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATB Başkanı Çondur, katıldığı programda Aydın’ın ürünleri hakkında konuştu

İHA

ATB Başkanı Çondur, katıldığı programda Aydın’ın ürünleri hakkında konuştu

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Gürsel Cingöz’ün sunduğu “Sizin Oraların Nesi Meşhur” programına konuk oldu.
Antalya Ticaret Borsası ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur” programına Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken konuşmacı olarak katıldı.
Programda Coğrafi İşaret ve AB Tescilli Aydın Kestanesi başta olmak üzere Aydın ilinin başlıca yöresel ürünleri konuşuldu.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Avrupa Birliği tarafından Türkiye’nin 4’üncü coğrafi işaretli ürünü olarak tescillenen Aydın Kestanesi, coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı, coğrafi işaret tescili onay sürecini bekleyen Aydın Memecik Zeytini ile birlikte başvuru süreci devam eden Aydın Yamalak Sarısı Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı süreci üzerine konuştu.
“Önceliğimiz tarımsal ürünleri bilinir kılmak”
Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi işaretin önemi noktasında üreticileri bilgilendirdiklerini ve bu konuda bilinçlendirmek adına titizlikle çalıştıklarını belirten Çondur, “ Önceliğimiz ilimiz tarımsal ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarda bilinir kılmak. Bu yüzden coğrafi işaretin önemini düzenlediğimiz veya katıldığımız tüm etkinliklerde vurguluyoruz ”dedi.
“Aydın Kestanesi’nin AB serüveni galibiyetle sonuçlandı”
Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği tescil süreci hakkında konuşan Çondur, Türk Kestanesi olarak bilinen Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği’nde spesifik özelliklerinin ispat edilmesi gerektiğini, özellikle de çok ciddi bir üretimi olan Çin‘in karşısında kalite farklılıklarını yansıtarak 2015 yılında başvurusu yapılan Aydın Kestanesi’nin 2020 yılında Avrupa Birliği tarafından Türkiye’nin 4.coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendiğini belirtti.
Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Çondur, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu bu süreçte daima bizlere destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi’nin ciddi bir katkısı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu başarı hepimizin başarısıdır” dedi.
Aydın Ticaret Borsası olarak coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artması noktasında çalışmalarda bulunduklarını belirten Çondur, Aydın ili ile özdeşleşen tarımsal ürünlerin ulusal ve uluslararası platformda tanınması adına başvurularını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Coğrafi işaret tescilini almış olan bir ürünün yöre ekonomisini canlandırdığını belirten Çondur, “Coğrafi işaretli ürün hem yerelde üreticilere yarar sağlar hem de o bölgenin halkına istihdam alanı sunar. Kırsal ekonominin canlanması bölgenin turizm potansiyelini de artırır. Coğrafi işaretli ürünlerin değerinde fiyatla satılması üreticiyi olumlu etkiler. Ürünlerin taklit edilmesi engellenir” ifade etti.
“Aydın Memecik Zeytinyağı, yurtdışı tadım yarışmalarından ülkemize ödül getiriyor”
Uluslararası pazarda veya piyasalarda Aydın Memecik Zeytinyağı’nın özellikleri dolayısıyla daha fazla tercih edildiğini dile getiren Çondur “Aydın Memecik Zeytinyağı, özellikle yurtdışı tadım yarışmalarında Türkiye’de ödül alan 3 yağdan bir tanesi diyebiliriz. Bilinirlik olarak körfez yağları daha meşhurdur. Ancak yurtdışı tadım yarışmalarında Aydın Memecik Zeytinyağı ciddi anlamda farklılık oluşturan bir yağdır. Ama tüketimde Aydın Memecik Zeytinyağı’nın kıymetini bilmiyoruz. Biz Aydın olarak Türkiye’nin en büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Aydın Memecik Zeytinyağı kalite olarak özellikle polifenol içeriği, bitter özelliği ve meyvemsi tat özelliği olarak dünyanın en kaliteli zeytinyağı olarak bilinen İtalya’nın Toskana bölgesinin yağı ile çok fazla benzerlik göstermektedir. Türkiye’de alışılagelmiş bir damak tadı var. Özellikle de bu zeytinyağındaki bitter tadın yoğun olması tüketicilerimizde yağın sert ve acı olduğu algısı oluşturuyor. O yüzden bitter özelliği ve aroması düşük olan zeytinyağına rağbet gösteriliyor” dedi.
“YÖREX, önemli bir organizasyon”
Aydın Ticaret Borsası olarak YÖREX’e ilk yıldan itibaren katılım sağladıklarını dile getiren Çondur, “YÖREX, coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlerin vatandaşlarımıza anlatılması, yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması açısından çok önemli bir organizasyondur. Bu organizasyonu düzenledikleri için başta Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ali Çandır’a teşekkür ediyorum. YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin değerinin daha iyi anlaşılması noktasında çok önemli bir rol üstlenmektedir” dedi.
Coğrafi işaret konusunda ülke olarak Avrupa’nın gerisinde kalındığını ancak bu konuda Türkiye’nin gerçekten farkındalık oluşturmaya başladığını dile getiren Çondur “Coğrafi işaretin Avrupa macerasında Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’e de teşekkür ederim. Kendisi birebir Türkiye’nin tüm ürünleri ile ilgileniyor. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na tekrar çok teşekkür ederim. Katedeceğimiz çok yol var umarım başarılı oluruz ”dedi.
Aydın ilinin tarımsal ve ekonomik değerlerinden bahseden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ise Aydın ilinde üretilen ürünlerin çoğunun ihraç edildiğini başta kuru incir olmak üzere kestane, çilek ve diğer hayvansal ürünlerin ihracatta önemli rakamlara sahip olduğunu dile getirdi. Coğrafi işaretlere sahip çıkılması noktasında Aydın ilinin önemli başarılara imza attığını belirten Ökdem, coğrafi işaretlerle ilgili yürütülen faaliyetlerden ve öneminden bahsetti.
Aydın İnciri’nin Avrupa Birliği’nde tescil edilme sürecinden bahseden Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürünlerin ikisinin Aydın ilinden olması kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ülken, ülke genelinde örnek teşkil etmesi adına Aydın ilindeki diğer ürünlerinde tescilini artırabilmenin önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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