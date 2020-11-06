Doğu bebeğin tedavisi için 160 bin dolar lazım



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 14 aylık Doğu Ülker'in, ABD'de gen tedavisi olabilmesi için gerekli 2 milyon 400 bin doların (20 milyon 304 bin lira) 2 milyon 240 bin doları toplandı. Ameliyat için kalan 160 bin doların toplanabilmesi için hayırsever ve yetkililerden destek isteyen Şirve ve Çetin Ülker çifti, "Oğlumuz Doğu'yu kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan Şirve ve Çetin Ülker çiftinin, 14 ay önce bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Çiftin 'Doğu' adını verdikleri oğulları, 4 aylıkken rahatsızlandı. Ankara Hacette Üniversitesi Hastanesi'ne yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından Doğu bebeğe SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. Doğu'nun sağlığına kavuşması için ABD'de 'zolgensma gen tedavisi´ olması ve bu tedavi için ise 2 milyon 400 bin dolar gerektiği ailesine bildirildi. Ülker Çifti, bu parayı bulabilmek için ABD'de bir yakınlarının yardımıyla geçen ağustos ayında kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında gerekli olan 2 milyon 400 bin doların 2 milyon 160 bin doları toplandı. Oğlunun tedavisinde geç kalındığını belirten Çetin Ülker, kalan 160 bin doların da bir an önce bulunması gerektiğini belirtip, herkesten yardım istedi.

'DOĞU'NUN ELİNİ BIRAKMAYIN'

Anne Şirve Ülker, "Aylardır Doğu'yu yaşatmak için uğraşıyoruz. Artık Doğu desteksiz nefes alamıyor ve hastalığı çok hızlı ilerliyor. Oğlumuzun gözümüzün önünde günden güne erimesine artık dayanamıyorum. Doğu'nun hastalığına yenik düştüğü videoları izlemek istemiyorum. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Parasızlıktan, maddi gücümüzün yetmediğinden dolayı yapılacak tedaviye ulaşamıyoruz. Doğu bebek olmadan yaşayamam. Bize yardım edin, artık bu kabus bitsin. Hastalık çok hızlı ilerliyor ve ben çok korkuyorum. Kampanyada eksik kalan 160 bin dolara ihtiyacımız var. Doğu'nun elini bırakmayın. Bir anneyim ve artık onu bu şekilde görmeye dayanamıyorum. Sabahları kalktığımda oğlumla oyun oynamak, gülüp eğlenmek istiyorum. Beni bu ıstıraptan artık kurtarın. Diğer bebekler gibi sağlıklı olması istiyorum. Onunla beraber yaşlanmak istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Doğu bebeğe destek olmak isteyenlerin, bir banka şubesindeki 'TR 61 0020 6002 3604 2124 4100 01' nolu hesaba bağışta bulanabilecekleri bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Sultanhisar Burhan CEYHAN

2020-11-06 11:57:23



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