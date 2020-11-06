Nazilli'nin maçı 1 gün öne alındı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Nazilli Belediyespor'un sahasında oynayacağı Tokatspor maçı, 12 Kasım Perşembe'den 11 Kasım Çarşamba gününe alındı. Nazilli yönetimi, karşılaşmanın 1 gün öne alınması için Futbol Federasyonu'na başvurdu. Federasyon, yaptığı değerlendirme sonrası Tokatspor cephesiyle de temas kurarak talebe olumlu yanıt verdi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-11-06 13:36:52



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