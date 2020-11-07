Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Çine Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen “Uzaktan Eğitimde Sınavlar” konulu online bilgilendirme toplantısı, gerçekleşti.

Toplantıda öğrencilere; sınav türleri, sınav programları, OBİS, sınavların ADÜZEM üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgi verildi.

Toplantı, sorucevap kısmının ardından sona erdi.



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