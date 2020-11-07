Büyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Büyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak sürdürüyor.
Aydınlıların yaşam standartlarını yükseltmek için alt yapı da olduğu kadar üst yapı çalışmalarını da sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir yandan güvenli ve konforlu yollar oluştururken, bir yandan da kaldırımlarda yayaların dolaşımını engellemeyecek düzenlemeler gerçekleştiriyor.
Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi Efeler’de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Sağlık Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapılıyor.
Asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak birçok noktada da parke kaplama çalışmaları devam ediyor. İncirliova, Bozdoğan, Kuyucak, Köşk ve Efeler’de parke kapmala çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.
Yolların yenilenmesi ile birlikte yaya dolaşımının engellenmemesi ve standart koşullarda yapılabilmesi için Kuşadası Kasım Yaman, Çine Atatürk ve Efeler Sağlık Caddelerinde kaldırım düzenlemeleri yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına ...
Didim’de dezenfekten çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de dezenfekten çalışmaları devam ediyor
Kuşadası’nda kurulacak “ Mars Colony “ Turizm Bakanlığı’na sunuldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kurulacak “ Mars Colony “ Turizm ...
Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti
Kuşadası’nda balık bereketi yaşanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda balık bereketi yaşanıyor
Depremin kahraman köpeği Bob’un ismi Kuşadası’nda parka verildi
YEREL HABERLER Depremin kahraman köpeği Bob’un ismi Kuşadası’nda ...
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Filyasyon ekibine saldırıda adli süreç işliyor"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Filyasyon ekibine ...
Korona virüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası ...
Kuşadası’nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi ...
Enkazda kediyi bulan Bob'un eğitmeni: Köpeğimle gurur duyuyorum
YEREL HABERLER Enkazda kediyi bulan Bob'un eğitmeni: Köpeğimle gurur ...
Nazilli Belediyesi’nden Karaoğlan’a vefa Ecevit’in ölümünün 14 . yılı dolayısıyla 5 bin kişiye helva dağıtıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden Karaoğlan’a vefa Ecevit’in ölümünün 14 . ...
Büyükşehir’in korona virüs önlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in korona virüs önlemleri devam ediyor
Çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulundu
Nazilli'nin maçı 1 gün öne alındı
YEREL HABERLER Nazilli'nin maçı 1 gün öne alındı
Aydın filede 5'te 5 peşinde
YEREL HABERLER Aydın filede 5'te 5 peşinde
Doğu bebeğin tedavisi için 160 bin dolar lazım
YEREL HABERLER Doğu bebeğin tedavisi için 160 bin dolar lazım
Aydınlı Ülkü Ocakları'ndan Türkmenlere yardım eli
YEREL HABERLER Aydınlı Ülkü Ocakları'ndan Türkmenlere yardım eli
ATB Başkanı Çondur, katıldığı programda Aydın’ın ürünleri hakkında konuştu
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur, katıldığı programda Aydın’ın ...
Depremin neden olduğu tsunamide zarar gören tekneler, Kuşadası'na getirildi
YEREL HABERLER Depremin neden olduğu tsunamide zarar gören tekneler, ...
Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak Sultanlar galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile ...
30 yıl önce özel izinle antik kente defnedilmişti; mezarı başında anıldı Ünlü Arkeolog Prof. Erim mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 30 yıl önce özel izinle antik kente defnedilmişti; ...
CHP İl Başkanı için kayıp ilanı Eski başkan, yeni başkan için kayıp ilanı verdi
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı için kayıp ilanı Eski başkan, yeni ...
ADÜ Türkiye’de yerleşkelerine internet hizmeti sunmada birinci sırada yer aldı
YEREL HABERLER ADÜ Türkiye’de yerleşkelerine internet hizmeti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X