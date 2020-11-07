Büyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Aydınlıların yaşam standartlarını yükseltmek için alt yapı da olduğu kadar üst yapı çalışmalarını da sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir yandan güvenli ve konforlu yollar oluştururken, bir yandan da kaldırımlarda yayaların dolaşımını engellemeyecek düzenlemeler gerçekleştiriyor.

Kentin ihtiyaçları doğrultusunda kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi Efeler’de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler Sağlık Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak birçok noktada da parke kaplama çalışmaları devam ediyor. İncirliova, Bozdoğan, Kuyucak, Köşk ve Efeler’de parke kapmala çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

Yolların yenilenmesi ile birlikte yaya dolaşımının engellenmemesi ve standart koşullarda yapılabilmesi için Kuşadası Kasım Yaman, Çine Atatürk ve Efeler Sağlık Caddelerinde kaldırım düzenlemeleri yapılıyor.

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