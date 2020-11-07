Tsunamiden zarar gören tekne ve yatlar Kuşadası’na getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tsunamiden zarar gören tekne ve yatlar Kuşadası’na getirildi

İHA

Tsunamiden zarar gören tekne ve yatlar Kuşadası’na getirildi

Kuşadası Körfezi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremden sonra oluşan tsunami sırasında Sığacık marinada zarar gören 6’sı ağır hasarlı toplam 50 tekne ve yat Kuşadası'na getirildi. Bir ay boyunca Kuşadası Setur Marina’da ücretsiz misafir edilecek olan çeşitli boyutlardaki yat ve teknelerin bakım çalışması başladı.
Cuma günü meydana gelen depremde 114 kişi hayatını kaybederken, 1035 kişi de yaralanmış ve Seferihisar ile Sığacık’ta tsunami oluşmuştu. Deniz suyunun taşması sonucu özellikle Sığacık'taki marinada büyük çaplı hasar meydana gelirken 22 tekne batmış ve 43 tekne ise karaya oturmuştu. Depremin ardından İzmir'e destek olmak için seferber olan Kuşadası, Sığacık'taki tekne sahiplerini de unutmadı. 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki toplam 50 teknenin bir ay boyunca Kuşadası Setur Marina’da ücretsiz olarak misafir edilmesine karar verildi. Kuşadası’na getirilen yat ve tekneler marinada bakıma alındı.
İlk kez böyle bir deniz taşkını ile karşılaştık
Depreme denizde yakalanan yelken 62 yaşındaki yelken eğitmeni Erdinç Yaşlı, “ Deprem anında teknesiyle denizde tura çıktığını belirten yelken eğitmeni Erdinç Yaşlı (62), " Deprem anında teknemle deniz turundaydım. Hava güzel olduğu için deniz durgundu. Ama 12 dakika sonra dalgaların teknenin sağ ve sol yanına şiddetli bir biçimde vurmaya başladığını hissettim. O anda bir gariplik olduğunu anladım. Hemen telefonla arkadaşlarımı arayıp ne olduğunu sordum. İzmir'de deprem meydana geldiğini öğrendikten sonra hızlıca Sığacık'a döndüm. Ancak marinaya yaklaştığım esnada girişin teknelerle kapandığını görünce rotamı Kuşadası'na doğru çevirdim" dedi. Depreme sokakta yakalandığını belirten Bülent Satır ise, "Depremde ailemin güvenliğinden emin olduktan sonra Sığacık'a giderek teknemin durumunu kontrol ettim. Teknemin sadece üst kısımlarında maddi hasar olduğunu gördüm. Ardından Kuşadası'ndaki marinanın bize her konuda yardımcı olacağını öğrenince 12 gün bekleyip teknemle Kuşadası'ndaki marinaya geldim. Burada teknemle 1 ay boyunca kalacağım" diye konuştu. Can Özcan isimli tekne sahibi ise, “ Hayatımda ilk kez böyle bir deniz taşkını ve tsunami ile karşılaştım. Çok zor anlar yaşadık “ şeklinde konuştu.
1 ay boyunca misafir edeceğiz
Tsunamiden zarar gören yat ve teknelerin 1 ay boyunca misafir edileceği Kuşadası Setur Marina Müdürü Hakan Telliği da "İzmir'deki deprem hepimizi derinden üzdü. Depremden hemen sonra Sığacık'taki marinanın yönetimiyle temasa geçip kendilerine yardım talebimizi ilettik. Şu an burada 6'sı ağır hasarlı olmak üzere çeşitli boyutlardaki 50 tekneyi 1 ay boyunca misafir edeceğiz. Kapımız Sığacık'taki bütün tekne sahiplerine sonuna kadar açık. Ayrıca, 40 tane kontenjan da Çeşme Marinamıza açtık. Bunun haricinde İstanbul, Marmaris ve diğer marinalarımızda gemici arkadaşlarımız, dalgıç arkadaşlarımız bu zor günde Sığacık’taki denizcilere yardım için gittiler ve destek oldular “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi
YEREL HABERLER İzolasyona uymayan 119 kişi, KYK yurtlarına ...
Didim’de dezenfekten çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de dezenfekten çalışmaları devam ediyor
Kuşadası’nda kurulacak “ Mars Colony “ Turizm Bakanlığı’na sunuldu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda kurulacak “ Mars Colony “ Turizm ...
Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimde sınavlar toplantısı gerçekleşti
Kuşadası’nda balık bereketi yaşanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda balık bereketi yaşanıyor
Depremin kahraman köpeği Bob’un ismi Kuşadası’nda parka verildi
YEREL HABERLER Depremin kahraman köpeği Bob’un ismi Kuşadası’nda ...
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Filyasyon ekibine saldırıda adli süreç işliyor"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Açıkgöz; "Filyasyon ekibine ...
Korona virüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi bitti, bu kez trafik kazası ...
Kuşadası’nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda filyasyon ekibini engelleyen bir kişi ...
Enkazda kediyi bulan Bob'un eğitmeni: Köpeğimle gurur duyuyorum
YEREL HABERLER Enkazda kediyi bulan Bob'un eğitmeni: Köpeğimle gurur ...
Nazilli Belediyesi’nden Karaoğlan’a vefa Ecevit’in ölümünün 14 . yılı dolayısıyla 5 bin kişiye helva dağıtıldı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden Karaoğlan’a vefa Ecevit’in ölümünün 14 . ...
Büyükşehir’in korona virüs önlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in korona virüs önlemleri devam ediyor
Çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Çilingir yardımıyla girilen evde ölü bulundu
Nazilli'nin maçı 1 gün öne alındı
YEREL HABERLER Nazilli'nin maçı 1 gün öne alındı
Aydın filede 5'te 5 peşinde
YEREL HABERLER Aydın filede 5'te 5 peşinde
Doğu bebeğin tedavisi için 160 bin dolar lazım
YEREL HABERLER Doğu bebeğin tedavisi için 160 bin dolar lazım
Aydınlı Ülkü Ocakları'ndan Türkmenlere yardım eli
YEREL HABERLER Aydınlı Ülkü Ocakları'ndan Türkmenlere yardım eli
ATB Başkanı Çondur, katıldığı programda Aydın’ın ürünleri hakkında konuştu
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur, katıldığı programda Aydın’ın ...
Depremin neden olduğu tsunamide zarar gören tekneler, Kuşadası'na getirildi
YEREL HABERLER Depremin neden olduğu tsunamide zarar gören tekneler, ...
Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile karşılaşacak Sultanlar galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları yarın Türk Hava Yolları ile ...
30 yıl önce özel izinle antik kente defnedilmişti; mezarı başında anıldı Ünlü Arkeolog Prof. Erim mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 30 yıl önce özel izinle antik kente defnedilmişti; ...
CHP İl Başkanı için kayıp ilanı Eski başkan, yeni başkan için kayıp ilanı verdi
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı için kayıp ilanı Eski başkan, yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X