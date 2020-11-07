Aydın'da hal esnafından depremzedelere meyve sebze desteği



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın İncirliova ilçesindeki hal esnafı, İzmir'deki depremzedeler için meyve, sebze ve malzeme desteğinde bulundu. Toplanan 2 kamyon sebze ve meyve, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ege Denizi´nde, İzmir açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye´nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağıyor. Acarlar Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hal esnafı da depremzedeler için düzenlenen kampanyaya sebze, meyve, battaniye, gıda kolisi, soba, giyecek ve su yardımında bulundu. Toplanan patates, soğan, mandalina, battaniye, gıda kolisi, soba, giyecek ile oyuncaktan oluşan malzemeler kamyonetlere yüklendi. Hayırsever vatandaşlar tarafından temin edilen 2 kamyonet yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

`KİMSEYE GÖSTERMESİN´

Esnaf Hakan Türkoğlu, "Rabbim kimseye böyle bir acı göstermesin. İnşallah yaralarını ufak da olsa sarabilmişizdir. Yiyecek, içecek, battaniye, elektrikli soba, su, patates, soğanından sebzesine kadar elimizden gelen malzemeleri tüm Acarlar halkıyla beraber yardımda bulunmak istedik. İnşallah yardımlarımız, yerine yakışır" diye konuştu.

Acarlar Mahallesi Muhtarı Kemal Karabulut ise, "Esnafın yardımıyla İzmir´imize erzak göndermek için çaba sarf ediyoruz. Duyarlılığından dolayı Acarlar halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2020-11-07 14:16:44



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