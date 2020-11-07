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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı

DHA

Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık tarih çıktı


Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)AYDIN´ın Karacasu ilçesinde defineciler tarafından kaçak olarak kazılan zeytinlikte 2 bin 500 yıllık lahit bulundu. Lahitin üzerinde Medussa kabartması olduğu görülürken, jandarma bölgede definecilere karşı geniş güvenlik önlemi aldı.
Karacasu´da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti yakınlarında bulunan bir alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, harekete duyarlı termal kameraların yer aldığı drone ile bölgeyi incelemeye aldı. Haftalarca süren takip sonucunda bölgede dolaşan bir grup tespit edildi. Jandarma ekipleri, bölgede devriye görevi yaptığı sırada zeytin bahçesinin birinde kazı yapılmış bir alanın olduğunu fark etti. Kazı alanında bir kısmı kazılmış ve ucu dışarıda lahit bulundu. Jandarmanın durumu yetkililere bildirmesi sonucu bölge koruma altına alındı. Definecilerin kazı yaptığı yerde yapılan çalışmalarda 2 lahit mezar bulundu. Yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitlerin üzerinde ise Medussa kabartması dikkat çekti. Lahitlerin bulunduğu alanda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Belediye Başkanı MHP´li Zeki İnal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ve jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı
`KAÇIRILMADAN ELE GEÇİRDİK´
Kaymakam Ahmet Soley, "Karacasu´ya uzun zamandır, Bursa, İstanbul, Muğla ve Ankara´dan gruplar gelerek, bölgede görüntü veriyorlardı. Jandarmada bunları takip altına aldı. Bu bölgede kazı yapılacağı istihbaratı alındı. Jandarmanın çalışması sonucunda da kazı yapılacak yerler tespit edildi. Bir sunak yeri ve 2 lahit ortaya çıktı. Bölge Afrodisias'ın metropol alanında kalıyor. Bu bölgede bu lahitlerden birçoğu daha olabilir. Bunu yapanların failleri belli değil. Buradan kaçırılmadan ele geçirdik. Kişileri ön planda tutsaydık belki o arada belli bir malzemenin kaçırılmasına yol açabilirdik" dedi.
`BU BİZİ HEYECANLANDIRDI´
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ise "Bugün güne çok güzel haberle başladık. Antik kentimizin çevresinde iki lahit tespit ettik. Lahitlerden bir tanesinin üzerinde Medussa kabartması ve henüz tanımlayamadığımız farklı kabartmalar mevcut. Dolayısıyla bu lahitteki kişinin bölgenin üst düzey yöneticilerinden biri olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bizi heyecanlandırdı. Çünkü müze turizmini besleyen temel malzeme metropol alanda üretiliyor. Yeni bir metropol alanın keşfedilmiş olması bölge turizmi açısından büyük bir potansiyeli, büyük bir dinamizmi bize kazandıracak ivmelenmeyi yaratır diye düşünüyoruz. Bu anlamda çok mutluyuz. Helenizm dönemine ait bir antik kent bildiğiniz gibi Afrodisias bölgesi ve bu lahitlerin henüz kimliklendirmesini tam yapmamış olmakla beraber en az 2 bin yıllık belki 2 bin 500 yılık lahitler olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla M.Ö. 500´e kadar uzanan bir geçmişinin olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Zeki İnal ise "İlçemizin kültür ve tarih zenginliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu kazılarında Afrodisias´ın sadece tel örgüler içerisinde olmadığı anlaşıldı. Karacasu ilçesinin her yerinde bu şekilde lahitler çıkabilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karacasu Burhan CEYHAN
2020-11-07 22:45:24

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