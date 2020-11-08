Nazilli'de Cesur döndü

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'un lideri Nazilli Belediyespor, verilen 2 günlük iznin ardından antrenmanlara yeniden başlarken, sakatlığı bulunan Bünyamin Cesur'un iyileşip takımla çalışmalara katılması teknik heyeti sevindirdi. Grupta çarşamba günü Tokatspor'u ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, kazanıp hem evindeki 2 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi, hem de liderliğini korumayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-11-08 12:04:12



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