Nazilli'de 1 pozitif vaka daha

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un lideri Nazilli Belediyespor'da yeniden koronavirüs alarmı verildi. Daha önce geçen ay futbolculardan Mert Çapar'ın koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı siyah-beyazlılarda takımın masörü Selahattin Pazarlı'nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Takıma verilen 2 günlük izinde memleketi Tokat'a giden Pazarlı'nın Nazilli'ye dönüşünde yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Esat Ergüler Tesisleri'nde kalan masörün takımdan ayrı olarak karantinaya alındığı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-11-08 13:59:48
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