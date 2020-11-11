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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden depremzedeler psikolojik destek

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden depremzedeler psikolojik destek

Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremde evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan Kuşadalılara psikolojik destek vermeye başladı. KuşadasıAydın karayolu üzerindeki bulunan İkiçeşmelik Parkı’na kurulan konteynerde oluşturulan Psikolojik Danışma Merkezinde , Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman psikologlar depremzedelere günün 12 saati psikolojik destek sağlıyor.
Cuma günü meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli bir biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle ilçenin farklı noktalarındaki bazı binaların kolon ve duvarlarında hasar oluştu. Kuşadası Belediyesi ise depremin ilk gününden itibaren bütün birimlerini depremzedeler için seferber etti. Evlerine giremeyen vatandaşlar için düzenli olarak sıcak çorba ve kumanya dağıtan Kuşadası Belediyesi, şimdi de bünyesinde çalışan iki uzman personeli depremzedelere psikolojik destek sunması için görevlendirdi. İkiçeşmelik Parkı’na kurulan Psikolojik Danışma Merkezi’nde Uzman Psikolog Fatma Yıkılmaz ile Psikolojik Danışman Büşra Topal, haftanın 7 günü 09.0021.00 saatleri arasında endişe, panik, korku, uyku ve davranış bozuklukları gibi konularda depremzedelere psikolojik destek sağlıyor.
Kuşadası’nda depremin yol açtığı maddi ve manevi hasarın giderilmesi için bütün ekipleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir seferberlik başlattık. İlk günden itibaren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nun da verdiği destekle yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıcak çorba, kumanya, çadır gibi ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz. Bugün itibariyle bünyemizde çalışan bir uzman psikolog ile bir psikolojik danışman depremzedelere psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Ayrıca bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için belediyemizin ana hizmet binasında da bir ofis açtık. Depremin oluşturduğu hasar ortadan kalkana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Her koşulda hemşehrilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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