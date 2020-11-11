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Aydın'da 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

DHA

Aydın'da 10 bin fidan toprakla buluşturuldu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 10 bin fidan toprakla buluştu.
Aydın ve ilçelerinde bugün saat 11.11'de 'Haydi Aydın fidan dikmeye' sloganıyla eş zamanlı fidan dikimi yapıldı. Toplam 10 bin kızılçam ve servi fidanı toprakla buluşturulup, can suyu verildi. 29 Eylül'de orman yangını çıkan Söke'ye bağlı kırsal Ağaçlı Mahallesi Ovacık mevkiinde de 20 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine Vali Hüseyin Aksoy, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
'YANAN HİÇBİR ALAN BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILMAYACAKTIR'
Burada konuşan Vali Aksoy, "Bilindiği üzere burası çıkan yangında zarar gören bir orman alanımızdı. Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda öncelikle yanan orman alanlarının ağaçlandırılması konusunda geçmişte olduğu gibi bugün de hassasiyet gösterilmektedir. Yanan hiçbir alanın başka bir amaç için kullanılması söz konusu edilmeyecektir. Bütün alanlar ağaçlandırılıp, yine orman haline dönüştürülecektir. Türkiye, orman varlıklarına baktığımızda yüz ölçümünün yüzde 28'ini ormanlar oluşturmaktadır. Aydın'a baktığımızda da bu oran yüz ölçümünün yüzde 40'ına isabet etmektedir. Aydın, orman varlığı bakımından oldukça zengin bir ildir. Bu zenginliğimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için mevcut ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları üretmek adına da bu tür faaliyetlerimize bundan sonra da devam edeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz oksijeni ağaçlardan sağlıyoruz. Ağaçların önemini farklı bir boyuta taşımak ve özellikle gençlerimizin bu alandaki hassasiyetlerini daha üst noktalara taşımak zorundayız. Bugün Aydın genelinde 303 hektarlık ormanlık alan yangınlardan zarar gördü. Ama hemen teşkilatımız bunlarla ilgili çalışmayı başlattı. Hızlı bir şekilde buraları yeniden ağaçlandırmak için bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmaları devam ediyoruz. Küçük bir dalgınlık ve dikkatsizlik bazen büyük yangınlara neden olabiliyor. Bu bakımdan vatandaşlarımızın daha duyarlı ve dikkatli olması orman yangınları ile mücadelede bize en önemli katkıdır" dedi.
Öğrencilerden Bülent Kayıklı da "Geleceğimiz için yanan alanlara fidan dikiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2020-11-11 16:37:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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