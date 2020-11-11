Çine'de trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Çine ilçesi Kuruköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Kaza, AydınMuğla Karayolu üzerinde Çine ilçesi Kuruköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile seyir halinde olan 80 yaşındaki Yaşar Sarı bin anda direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Sarı yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sarı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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