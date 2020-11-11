Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonetle çarpışarak yoldan çıkıp, devrilen traktör sürücüsü Yusuf Er (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Özbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Özbaşı Mahallesi yönüne giden Hasan Ekiz (62) yönetimindeki 09 SZ 107 plakalı kamyon, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Yusuf Er'in kullandığı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan traktör, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktör sürücüsü Yusuf Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Er'in cesedi, Söke Fahime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Hasan Ekiz ise jandarma ekipleirnce gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2020-11-11 19:50:04



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