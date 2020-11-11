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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke şehir merkezinde zincirleme kaza

İHA

Söke şehir merkezinde zincirleme kaza

Söke şehir merkezinde meydana gelen ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir araç takla attı. Kaza ucuz atlatılırken, iki kişi yaralandı.
Kazada bir otomobil, ticari araç ve minibüs çarpıştı, yürekler ağızlara geldi. Söke'nin İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada Kuşadası'ndan Söke istikametine doğru seyir halinde olan 09 ARU 719 plakalı otomobil, 09 BBH 96 plakalı hafif ticari araç ve 09 HD 687 plakalı minibüs birbirine girdi. Kazada hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Bu araçta bulunan sürücü Fırat Yılmaz ve beraberindeki Üzeyir Yılmaz yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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