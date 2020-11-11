Kuşadası’nda 150 kızılçam fidanı toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Gününde Kuşadası’na bağlı Yaylaköy’de 150 adet kızıl çam fidanı toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında ve pandemi kuralları kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile öğrenciler katıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlikte 150 adet kızıl çam fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “.Ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye miras bırakabilmek en büyük hedefimiz “ dedi.

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