Efeler Belediyesi kentteki ağaçları buduyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama mevsimine girilmesiyle ilçe genelindeki sokak ve parklardaki ağaçların budama çalışmalarına başladı.



Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen ağaç budama çalışmalarında; kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları özenle gerçekleşiyor. Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanında bulunan tüm ağaçların budamasının, kış mevsimi sonuna kadar süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Yapılan çalışmalarda ağaçlarımızı daha sağlıklı olması için yeni mevsime hazırlıyoruz. Ziraat mühendislerinin incelemesinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen budama çalışmalarındaki öncelikli amacımız ise; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalların temizlenerek, halk sağlığını korumaktır. Çalışmamızı büyük bir özen ve titizlikle yürütüyoruz" dedi.



Başkan Atay, Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini de hatırlatarak, “Vatandaşlarımız, belediyemizin sorumluluk alanındaki, tehlike oluşturması sebebiyle acil budanması gereken ağaçları, 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattımıza bildirebilir. Ekiplerimiz acil olarak vatandaşlarımızın belirttikleri adrese gidiyor ve can güvenliğini tehdit eden ağaçlarla ilgili gerekli çalışmayı gerçekleştiriyor. Halk sağlığını, yaptığımız her işin üzerinde tutuyoruz, vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız” diye konuştu.



