ADÜ’de sıfır atık eğitimi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, Sıfır Atık Projesinin; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan Atık Yönetim Felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğunu belirtti.

ADÜ Sıfır Atık Projesi Kapsamında, sıfır atık birim sorumlularının belirlediğini, ekipman ve donanım temininin sağlandığını, ADÜ sıfır atık web sayfasının hazırlandığını ve hedeflenen ilkeler doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini ifade eden Doç. Dr. Esin Poyrazoğlu, “2 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği” olarak başlayan bu süreç, Eylül 2017’de Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantı ile kamuoyuna tanıtılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesinin Uygulanması” 12 Temmuz 2019 tarihinde “Sıfır Atık Yönetmeliği” olarak resmi gazetede yayınlanması ile hız kazanmıştır.” sözleri ile projenin oluşumu hakkında bilgi verdi.

Üretimi arttırmanın hepimizin ortak hedefi olduğunu bununla birlikte gelecek nesillere ve doğada yaşayan her türlü canlıya karşı da sorumluluklarımız olduğunu belirten ADÜ Rektör Yardımcısı Sıfır Atık Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Biz üretimi arttırırken üretmiş olduğumuz materyaller elbette yok olmuyor ama ürettiğimiz materyallerin şeklini değiştiriyoruz. Bununla birlikte de doğada bulunan canlılara zarar veriyoruz. Bu sebeple de kullandığımız ürünlerin yeniden değerlendirilmesini sağlamak büyük önem taşıyor. Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi ile doğada elde ettiğimiz her türlü malzemenin yeniden kullanımı konusunda çalışacağız. Bu konuda toplumsal bir bilinç olursa kullandığımız malzemelerin üretim aşamasında, nasıl üretilirse yeniden kullanılabileceğine de dikkat edilecek.” sözleriyle Sıfır Atık Projesinin önemine vurgu yaptı.

Sıfır Atık Projesinde görev almanın toplumsal bilinç ve sorumluluk adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Aydın, “Biz bir Üniversiteyiz, eğitim kurumuyuz ve bu konuda da önder olmamız gerekiyor. Aydın’da böyle bir organizasyonun Üniversitemiz bünyesinde olması ciddi bir görev ve sorumluluk taşıyor, çalışmalarımızla farkındalık oluşturmalıyız” dedi ve projede görev alan katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Sıfır Atık Komisyon Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Yıldırım gerçekleştirdiği sunumunda, planlama aşamasında atıkların tespiti, atıklara göre ihtiyaç analizi, birikme ekipmanlarının nerelere konulacağı ve bina dışına konulacak birikme ekipmanları hakkında sıfır atık birim sorumlularına bilgi verdi.

Eğitim, sorucevap bölümünün ardından sıfır atık komisyon üyelerinin, birim sorumlularına katılım belgelerini vermesiyle sona erdi.

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