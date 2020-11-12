Nazilli Belediyespor'un zirve keyfi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'u mağlup ederek genel averajla liderliği devralan Nazilli Belediyespor, dün 4-0'lık Tokatspor galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu. Grupta son 4 maçta namağlup 3'üncü galibiyetini alan Nazilli, puanını 16'ya çıkardı. Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet, Tokatspor karşılaşmasının ardından farklı galibiyete rağmen oyundan memnun kalmadı.

Hasan Şermet, skorun kendilerini mutlu ettiğini ancak ikinci yarındaki futbolu beğenmediğini söyledi. Şermet, "Şu ana kadar oynadığımız maçlarda en fazla pozisyona girdiğimiz karşılaşma bu oldu ama ikinci yarıdaki pas hataları beni memnun etmedi. Belki maç 10-0 biterdi. Bu bizim takıma yakışmadı. Bunun bir şekilde çözümünü bulmalıyız. Rakibin görüntüsü de bizi gevşetmiş olabilir" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2020-11-12 11:30:40



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