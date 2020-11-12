Kuşadası'nda 'Yüzen Çocuk' heykeline çirkin saldırı



KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sergilenmesi için Atatürk Bulvarı'ndaki sahil şeridine yerleştirilen 'Yüzen Çocuk' heykeli, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ancak sanatın ne olduğunu bilmeyenler heykellere böyle zarar verebilir. Yapılan çirkin ve çağ dışı davranışı kınıyorum" dedi.

Kuşadası'nda, 5-31 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, 2'si Rusya'dan olmak üzere toplam 9 sanatçı katıldı. 'Kuşadası' temasıyla mermer bloklardan yontulan heykeller, sempozyum sonrasında sahil bandında sergilenmeye başlandı.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği bu sanat eserlerinden olan 'Yüzen Çocuk' heykeli, saldırıya uğradı. Kuşadalı sanatçı Çağdaş Erçelik tarafından yapılan 1,5 metre yüksekliğindeki heykelin burun kısmı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce parçalandı. Heykelin tahrip edilmesi, Kuşadalı sanatseverleri üzdü.

'SALDIRIYI KINIYORUM'

Yapılan çirkin ve çağ dışı saldırıyı kınadığını belirten heykeltıraş Çağdaş Erçelik, "Kuşadası'nda doğup büyüyen bir sanatçı olarak ilk defa kendi şehrim için bir heykel yaptım. Çocukluk anılarımdan beslenerek yonttuğum heykelin tahrip edilmesi bana tarifi imkânsız bir acı yaşattı. Bu saldırı, Kuşadası gibi medeni insanların yaşadığı bir kente hiç yakışmadı. Gelecek hafta Kuşadası'na gelip eserimin zarar gören yerlerini tekrar yapacağım" dedi.

`TAM BİR İLKELLİK'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Öncelikle Kuşadası'nın yetiştirdiği çok değerli sanatçımız Çağdaş Erçelik'in uzun uğraş ve emek harcayarak ortaya koyduğu böylesine kıymetli bir esere saldırıda bulunulması beni çok üzdü. Kuşadası gibi Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan bir kentte sanata karşı böylesine çirkin bir saldırı yapılması tam bir ilkelliktir. Bizler Kuşadası'nı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çabalarken, bazı kendini bilmezlerin sanat eserlerine zarar vermesini anlayamıyoruz. Sorumluların bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için de hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA TEPKİLİ

Yüzen Çocuk heykelinin tahrip edilmesine Kuşadalı vatandaşlar da tepki gösterdi. Uzun süredir Kuşadası'nda yaşadığını belirten emekli öğretmen Ertan Yetiş, "Kuşadası uzun yıllardır beklediği değişim ve gelişimi yakalamışken, adının böylesine üzücü olaylar ile gündeme gelmemesi gerekir. Umarım bu çirkin saldırıyı yapan her kimse en kısa sürede bulunur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI (Aydın), (DHA)

2020-11-12 15:33:34



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