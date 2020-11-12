Nazilli’de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın genelgeleri ve Aydın İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları gereği Nazilli’de maske, sosyal mesafe ve HES Kodu uygulamaları artırılarak devam ediyor.

Bu gün kurulan bölgenin en büyük pazarı olan Perşembe Pazarı ve Sosyete Pazarı ve Uzun Çarşı içerisindeki işyerleri, Atatürk ve 23 Nisan Parklarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Nazilli Belediye Başkanlığı Zabıta Personeli ile denetimler devam ediyor.

Pazaryeri denetimlerine ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik ediyor.

Hes kodu denetimlerinin yanı sıra Nazilli İlçesinde sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde de sigara denetimleri de yapılıyor. Halkın yoğun olduğu tüm Pazaryerlerinde, Uzun çarşı ve Hıfzısıhha kararlarında belirtilen sokak ve caddelerde Korona virüs salgın hastalığından tüm halkın korunması amacıyla sigara, HES Kodu, Maske ve Sosyal mesafe denetimleri kararlılıkla devam edileceği ve uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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