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Genç kızın ani ölümü İlçeyi yasa boğdu Gezmeye geldiği Nazilli’de aniden fenalaşan genç kız kurtarılamadı

İHA

Genç kızın ani ölümü İlçeyi yasa boğdu Gezmeye geldiği Nazilli’de aniden fenalaşan genç kız kurtarılamadı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Malgaç Mustafa Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki genç kız aniden fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Edinilen bilgiye göre; Ailesi ile birlikte köyde yaşayan Funda Alacahan, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte yaylada bulunan kestaneleri işledikten sonra önceki gün Nazilli’ye gezmeye ve alışverişe geldi. Burada aniden fenalaşan genç kız, Nazilli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan 27 yaşındaki Funda Alacahan, ameliyatı ağır geçince yoğun bakıma alındı. Genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatının baharında hayatını kaybeden genç kızın ani ölümü üzüntüye neden olurken, Funda Alaca’nın annesi Gülseren Alaca’nın da kısa süre önce aniden aynı şekilde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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