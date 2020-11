ADÜ’nün ortağı olduğu AB Projesine destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz’ın katkılarıyla hazırlanan “PROBIOTICSProbiotics in Animal Husbandry” isimli AB Projesi, 270 bin 410 Euro bütçe ile AB tarafından desteklendi.

Proje ekibinde, ADÜ ziraat yüksek mühendisi doktora öğrencisi Alkan Çağlı, Ziraat Mühendisi yüksek lisans öğrencileri Selda Manav ve Hasan Çoğan görev alıyor.

Prof. Dr. Murat Yılmaz, “Hayvancılıkta Probiyotikler” adlı bu proje ile probiyotiklerin hayvancılıkta kullanımının için yenilikçi eğitim materyalleri ve yöntemleri geliştirerek Avrupa düzeyinde görev yapan meslek elemanlarının, bilgi ve becerilerinin arttırılacağını ifade etti.

Proje ile Avrupa’da ve ülkemizde hayvancılık sektöründe görev yapanlara önemli katkılar sağlamanın amaçlandığını belirten Prof. Dr. Murat Yılmaz, “Bulgaristan Stara Zagora Hayvancılık Araştırma Enstitüsü tarafından koordine edilecek olan proje ürünleri, katılımcı 6 ülke başta olmak üzere tüm AB coğrafyasında kullanılacaktır” dedi.

AB Erasmus+ Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık projesi kapsamında, Bulgaristan’da sunulan ve Bulgaristan Ulusal Ajansı tarafından 92.5 puan alarak en yüksek puanlı ikinci proje olarak kabul edilen proje, Bulgaristan’dan Agricultural InstituteStara Zagora koordinatörlüğünde yürütülecek.

Projede, Türkiye’den Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi proje ortağı olarak yer alırken, Litvanya’dan Lithuanian University of Health Sciences, Moldova’dan Agricultural State University, Polonya’dan National Research Institute of Animal Production adlı kurum ve kuruluşlar proje ortağı olarak yer alıyor.

