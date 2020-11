Büyükşehir Belediyesi ünlü sanatçının ismini Kuşadası’nda yaşatacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'a bir park daha kazandırıyor. Büyükşehir Belediyesi geçen günlerde aramızdan ayrılan usta sanatçı Timur Selçuk'un adını bu parkta yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden kabul edilen kararla, Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'nde yer alan Karaova Parkı'na geçen günlerde aramızdan ayrılan usta sanatçı Timur Selçuk'un adı verildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, arkasında birçok unutulmaz eser bırakan besteciyi her zaman hatırlayacaklarını söyledi.

Kuşadası'nın Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki yaklaşık 8 bin 300 metrekarelik parkta Büyükşehir Belediyesi'nin birçok birimi ortaklaşa çalışma yürütürken parkın önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle açılması planlanıyor.

Parkta; Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik, peyzaj ve inşaat ekiplerinden oluşan kalabalık bir ekip ortaklaşa çalışma yürütüyor. Yaklaşık 100 ağacın yanı sıra 250 çalı grubu bitki dikilirken, elektrik altyapısı da düzenlenip aydınlatma direkleri yerleştirildi. Üç adet basketbol ve voleybol sahası yer alıyor. Ayrıca yürüyüş ve koşu parkurları, çocuk oyun alanı ile fitness aletlerinin yer aldığı spor alanı da bulunuyor. Diğer taraftan mevcut ağaçlar da korunurken bakımları yapıldı ve vatandaşların bir araya gelerek zaman geçirebilmeleri için de 5 adet kamelya yapıldı.

Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'na yeni bir park kazandırıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bize bıraktığı değerli eserlerle her zaman hatırlayacak olduğumuz usta sanatçımız Timur Selçuk'un adını her zaman yaşatacağız. Yeni parkımız Kuşadası'na ve Aydın'a hayırlı olsun" dedi.

