Esenköy Mahallesi’nde park ve meydan çalışması başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri Esenköy Mahallesi’nde yıllardır atıl vaziyette bulunan 2 ayrı noktada park ve meydan yapım çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Esenköy Mahallesi’ne 2 sosyal alan birden kazandırıyor.

Cedid Sokak üzerinde bulunan bin 376 metrekare alan ile Hamam Sokak üzerindeki 750 metrekare alanda yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Esenköy, eski adıyla Arpaz Mahallemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan ve belediyemize ait 2 ayrı noktayı mahalle sakinlerimizden gelen talep üzerine park ve meydan olarak değerlendirmeye karar verdik. Köyümüzün meydanında bulunan bu alanları daha iyi bir görünüme kavuşturarak kullanışlı hale getirmek için ekiplerimiz burada güzel bir çalışmaya imza atıyor. En kısa sürede bu noktalardaki çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Esenköy Mahalle Muhtarı Ali Küçük; “Seçildiğimizde hayalimiz bu alanların park olarak düzenlenmesiydi. Her iki yer de köyümüzün gözbebeği olan önemli noktalarda bulunuyor. Mahallemiz için çok güzel bir yatırım oldu. Hem başkanımıza hem de belediye çalışanlarına şahsım ve köylüm adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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