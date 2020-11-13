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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel'den hasarlı binalara girmeyin uyarısı

İHA

Başkan Günel'den hasarlı binalara girmeyin uyarısı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir açıklama yaparak 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 luk depremin ardından Kuşadası’nda sürmekte olan hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Vatandaşlara ağır ve orta hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulunan Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki s buüreçte de hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in açıklaması şöyle; “30 Ekim Cuma günü saat 14.51’e Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetle biçimde hissedilen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Güvercin Masa Çağrı Merkezimize gelen 2889 ihbar doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve AFAD yetkilileri ile birlikte sürdürdüğümüz hasar tespit çalışmalarının sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Deprem nedeniyle ölüm, yaralanma ve yıkım vakasının yaşanmadığı kentimizde, ağır ve orta hasarlı binaların bulunduğu tespit edilmiş olup bu binalarda ikamet eden hemşehrilerimize gerekli tebliğ ve uyarılar yapılmıştır. Bu süreçte hemşehrilerimizin kendi can güvenlikleri açısından ilgili kurumlarca yapılan uyarılara riayet ederek ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen binalara girmemeleri büyük önem taşımaktadır. Kuşadası Belediyesi olarak şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de depremden etkilenen hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamalarına asla izin vermeyeceğiz. Gerek belediye birimlerimizle, gerekse de ilgili kurumlarla iletişim ve koordinasyonun sağlanarak gerekli yönlendirmelerin yapılması noktasında hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Başta İzmir olmak üzere depremin hissedildiği bölgemize ve kentimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, benzer felaketlerin yaşanmaması temennisi ile sağlıklı ve güzel günler diliyorum.”

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