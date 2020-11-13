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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un katılımı ile Aydın'da Asayiş Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un katılımı ile Asayiş Güvenlik Toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanlığı heyetinin yanı sıra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de katıldı. Korona virüs sürecinde Aydın genelindeki son durumun görüşüldüğü toplantıda güvenlik güçleriyle yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy toplantının ardından Aydın Valiliği'nden ayrıldı.



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