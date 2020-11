Ara tatil Kuşadası esnafına 'can suyu' olacak

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, öğrenciler için başlayacak 9 günlük ara tatil esnafın yüzünü güldürecek. Açık olan otellerdeki doluluk oranının şimdiden yüzde 50'lere ulaştığı ilçede, yerli turistlerin tatil boyunca turistik çarşı ve sokakları hareketlendirmesi bekleniyor.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin 16-20 Kasım tarihleri arasında, ara tatile girecek olmasıyla birlikte yerli turist akınına uğrayacak. Tatilin hafta sonları ile 9 güne çıkması, ilçedeki otellerin doluluk oranının da yüzde 50'lere ulaşmasını sağladı. Tatil boyunca Kuşadası'na gelecek ziyaretçilerin başta turistik çarşı olmak üzere Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'na hareketlilik getirip, esnafın yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Kuşadası'nda el işi takıların satıldığı Hanımeli Sokağı'nda yaklaşık 10 yıldır esnaf olan Ayşe Alan Özcan, "Kuşadası, bir turizm kenti olduğu için uzun olan her tatil döneminde buraya turist geliyor. Yerli veya yabancı olsun gelen her turistin alış-veriş yapması işlerimize olumlu yönde yansıyor. 9 günlük ara tatilde de umudumuz satışlarımızın artması yönünde" dedi.

Kahramanlar Caddesi üzerinde tekstil dükkanı bulunan Turgay Direkçi de "Kış mevsiminde olan ara tatiller her zaman esnafa ilaç gibi gelir. Kuşadası'nda şimdiden canlılık yaşanmaya başladı. Umarım bu işlerimize de yansır" diye konuştu.

'AİLELERİ KUŞADASI'NA BEKLİYORUZ'

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise, "Kuşadası'nda kasım ayı olmasına rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Açık olan turistik tesislerimizde hareketlilik başladı. Özellikle 5 yıldızlı otellere baktığımızda istediğimiz doluluk oranını yakaladık. Kuşadası, Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın. Bu nedenle bütün aileleri Kuşadası'na bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

