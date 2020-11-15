Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı

İHA

Aydın Şehir Hastanesi yer teslimi yapıldı

Aydın Şehir Hastanesi inşaatının başlaması için yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.
2020 yılı yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanesi için, 08 Nisan 2020 tarihinde Aydın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde bulunan 169 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz mera vasfından çıkartılarak Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Taşınmazın imar ifraz çalışmaları tamamlandı ve son haliyle elde edilen 139 bin 025,19 metrekare taşınmaz hastane yapımına hazır hale getirildi.
Şehir Hastanesinin ihalesi Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce yapılarak 02 Kasım 2020 tarihi itibariyle yükleniciyle sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli (KDV hariç) 97 milyon 424 bin TL olup yüklenicisi Kolin İnşaat&Zey Yapı Ortak Girişimi olup inşaat alanı 265 bin metrekaredir. Hastanenin tamamlanması için verilen süre 700 gündür. Hastane yerleşkesi 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı Ana bina ve Teknik Merkez binalarından oluşuyor.
Şehir Hastanesi Projesi’nde; 585 tek kişilik hasta odası bulunmakta olup iki kişi olarak planlandığında 1170 yatak kapasitesine ulaşabiliyor. 230 Yoğun Bakım Yatağı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 1400 olacak şekilde planlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Güvercinada’nın doğal çiçekleri açmaya başladı
YEREL HABERLER Tarihi Güvercinada’nın doğal çiçekleri açmaya başladı
Aydın Ülkü Ocakları'ndan kan bağışı
YEREL HABERLER Aydın Ülkü Ocakları'ndan kan bağışı
Karacasu Kaymakamlığı'ndan 'misafir' uyarısı
YEREL HABERLER Karacasu Kaymakamlığı'ndan 'misafir' uyarısı
Buharkent’e toplu taşıma araçları denetlendi
YEREL HABERLER Buharkent’e toplu taşıma araçları denetlendi
ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve Danışmanlık Hizmetleri ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi AR-GE, Sanayi İş Birliği ve ...
Minik Buse, kadavradan nakille hayata tutundu
YEREL HABERLER Minik Buse, kadavradan nakille hayata tutundu
Koskoca motoru böyle omuzlayıp götürdü Tekne motorunu 2 saatte çaldılar
YEREL HABERLER Koskoca motoru böyle omuzlayıp götürdü Tekne motorunu ...
Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda iki grup arasındaki bıçaklı kavga: 1 ...
Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası; 1 yaralı
Kuşadası’nda bıçaklı cinayet
YEREL HABERLER Kuşadası’nda bıçaklı cinayet
Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaparken görüntülendi
YEREL HABERLER Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaparken ...
Kuşadası’nda keşfedilen mantara “Türkiye“ adı verildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda keşfedilen mantara “Türkiye“ adı verildi
Aydın MYO’da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Aydın MYO’da Depreme Hazırlık Eğitimi gerçekleşti
Kuşadası’nda tüm cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda tüm cadde ve sokaklar dezenfekte ...
Aydın’da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu başladı
YEREL HABERLER Aydın’da memecik türü zeytinlerde hasat sezonu ...
Aydın’ın en eski okulunda yıkım başladı
YEREL HABERLER Aydın’ın en eski okulunda yıkım başladı
Mimarlar Odası Aydın Temsilcisi Cemre Şahin Kazıcı; “Mesleğin ahlakı yok, kişilerin ahlakı var”
YEREL HABERLER Mimarlar Odası Aydın Temsilcisi Cemre Şahin Kazıcı; ...
Park yasağı getirildi, vatandaşlar teşekkür etti Duyarsız sürücüler yasağı deldi
YEREL HABERLER Park yasağı getirildi, vatandaşlar teşekkür ...
Kuşadası zabıtası’ndan maske ve sigara denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası zabıtası’ndan maske ve sigara denetimi
Kuşadası’nda emlakçılar ve nakliyecilerden depremzedelere düşük fiyat
YEREL HABERLER Kuşadası’nda emlakçılar ve nakliyecilerden ...
Aydın filede Galatasaray sınavında
YEREL HABERLER Aydın filede Galatasaray sınavında
Nazilli Belediyespor Ağrı'da oynuyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Ağrı'da oynuyor
12 metreden yere çakıldı
YEREL HABERLER 12 metreden yere çakıldı
Gece Kartalları, hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Gece Kartalları, hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X