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Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir’i ziyaret etti

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Rektör Aldemir’i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürü Ömer Turan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geçtiğimiz hafta Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Ömer Turan’ın yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyarette, ADÜ ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında geçmişte yapılan çalışmalar değerlendirilerek gelecekte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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