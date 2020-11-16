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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da manavlarda kış yoğunluğu başladı

İHA

Aydın'da manavlarda kış yoğunluğu başladı

Kış sezonunun gelmesiyle Aydınlı vatandaşlar güçlü bir bağışıklık sistemi için taze sebze ve meyvelere rağbet gösterirken, uzmanlar da sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Havaların soğumasıyla birlikte virüslerden korunmak isteyen vatandaşlar sağlıklı ve doğal beslenmek için manav ve pazar yerlerinde yoğunluk oluşturuyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için yiyeceklerin taze ve mevsiminde tüketilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Aydınlı manavlar ise organik ürünlerin sağlık sorunlarını önlemede yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.
Meyve sebzelerin zamanında tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu ifade eden manav Ahmet Durmaz, “Sera üreticiliği ile üretilen sebze meyveye istenilen zaman da ulaşmak artık olağan fakat meyve ve sebzelerin zamanında tüketilmesi daha sağlıklıdır. Dalından koparıp yenilen çileğin tadıyla, sera üretimi çileğin tadı bir olmaz. Şu zamandan sonra barbunya, fasulye, börülce, bamya gibi ürünler serada yetişmiş olanlardır. Kış zamanı lahana, havuç, brokoli, pazı, bal kabağı, karnabahar, ıspanak, pırasa, pancar, kereviz ve turp gibi sebzeler ile elma, portakal, muz, mandalina, ayva, nar, greyfurt ve kestane gibi meyvelerin zamanıdır” dedi.

“Gribe bire birdir”
Son zamanlarda Brüksel lahanası ve bal kabağına rağbet olduğunu dile getiren Durmaz “Brüksel Lahanası bağışıklığı güçlendirir, bal kabağı ise akciğer kanserine karşı koruyucudur. Vatandaş korona virüse karşı tedbir amaçlı bu ürünleri daha çok tüketiyor” şeklinde konuştu.

Cennet elmasının her derde deva niteliğinde bir meyve olduğunu sözlerine ekleyen Durmaz; “Cennet elmasını herkese tavsiye ederim. Lif içeriği yüksek bir besindir, C vitamini deposudur. Tansiyona, kolesterole ve kansızlığa iyi gelir. Sindirim sistemini korur, mide sorunlarına iyi gelir, bağışıklığı güçlendirir, soğuk algınlığı ve gribe bire birdir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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