Alaçay Deresi temizleniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Alaçy Deresi yatak temizleme çalışmaları başladı.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri Davutlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Alaçay Deresi’nde yatak temizleme çalışmalarına başladı. Ekipler dere içerisindeki suyun akışını önleyen birikintileri temizliyor. Bölge Müdürlüğü’nün idari imkanları ile yapılmakta olan yatak temizlik çalışması devam ederken, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tarım arazileri taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği temin edilmiş olacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.