Aydın’da 33 bin liralık Korona virüs cezası uygulandı

Aydın il genelinde yapılan Korona virüs denetimlerinde kurallara uymayan vatandaş ve iş yerlerine 33 bin 80 TL para cezası uygulandı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülke genelinde sık sık gerçekleştirilen denetimlerle salgının önüne geçmeye çalışılırken, Aydın’da da yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaş ve iş yerlerine ceza kesildi. İl genelinde denetlenen 116 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 103 ticari taksi, bin 815 kalabalık cadde, bulvar ve sokak üzerindeki iş yeri, 381 şehir içi toplu ulaşım aracı, 12 pazaryeri ve 6 çeşitli bölgelerden gelen ihbar değerlendirilerek denetlendi.

Kurallara uymayanlara ceza uygulandı

Yapılan denetimler sonucunda, kurallara uymadığı tespit edilen 23 toplu ulaşım ve ticari taksi faaliyetten men edilerek, 128 iş yeri de uyarıldı. Ayrıca maske takmayan 9 kişiye cezai işlem uygulanırken 4 kişinin de HES kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi. Son olarak 41 kişi de izolasyon kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle KYK yurduna götürülerek zorunlu izolasyon altına alındı. Denetimlerde kurallara uymayan iş yeri ve vatandaşlara toplamda 33 bin 80 TL idari para cezası uygulandı.



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