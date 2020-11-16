Karacasu'da Korona virüs cezaları üst sınıra çekildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde artan Korona virüs vakaları dolayısıyla kurallara uymayan vatandaşlara ve iş yerlerine uygulanacak cezalar üst sınıra çekildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Karacasu ilçesinde karar ve kurallara ihlalden dolayı ilçedeki vaka ve temaslı sayısındaki artış göz önünde bulundurularak İlçe Hıfzıssıhha ve İlçe Sağlın Yönetimi Merkezi Kurulları Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in çağrısı üzerine toplandı. Toplantıda, uygulanan idari yaptırım kararlarının önleyiciliğini arttırabilmek amacıyla, maske ve sosyal mesafe ihlalleri dışındaki tüm kural aykırılıkları ve belirlenen tedbirlerin alınmamasından dolayı uygulanan idari yaptırım kararlarında para cezalarının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'nde ön görülen üst sınır olan 3 bin 150 TL, maske ve sosyal mesafe ihlallerinde bin 500 TL, sigara yasağı ihlallerinde 900 TL ve işletme, iş yeri ve tesis sahiplerinin kendi tesis ve işletmelerindeki maske ve sosyal mesafe ihlallerinde 3 bin 150 TL para cezası uygulanması kararı alındı.

"Semptom belirtisi olan kişiler toplu taşıma araçlarını kullanamayacak"

Ayrıca, yol kontrollerinde Denizli'den tarım işçisi getirip götüren işçi servislerinin geliş ve gidişlerinin sıkı kontrol altına alınarak karar ve kurallara aykırı tarım işçisi taşımalarının önlenmesine, salgında kritik yerleşim yerlerinin haftada en az 1 kez havadan dezenfektesinin sürdürülüp, ilçe merkezi, Esençay, Yenice, Geyre Mahallelerine ek olarak salgının yoğunlaştığı ve tehlike arz etmeye başladığı Güzelbeyli ve Ataköy Mahallerinde de havadan dezenfektan yapılmasına, pazar yerinin belediye zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin denetiminin yanı sıra havadan drone ile sıkı denetim altında tutulmasına ve son olarak kendilerinde semptom belirtileri görüp, test yaptırmak için Nazilli'ye gitmek isteyen kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, kendisinin veya yakınının özel aracı yoksa test için Kriz Yönetim Merkezi'ne başvurmalarına oy birliği ile karar verildi.



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