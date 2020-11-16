Nazilli Belediyespor koltuktan indi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor, 2 haftadır oturduğu liderlik koltuğunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Grupta 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberliğin ardından kulüpte yaşanan koronavirüs vakalarının gölgesinde çıktığı Ağrı 1970 Spor deplasmanını Berkay'ın 77'nci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kaybeden siyah-beyazlı ekip, 16 puanda kalarak, İskenderun FK'nın 1 puan gerisinde ikinci sıraya geriledi. Nazilli, grupta perşembe günü Çengelköy'ü yeni bir seri başlatarak koltuğu geri alma hedefiyle ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-11-16 11:25:41
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